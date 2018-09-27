На повышение зарплат учителям нет денег: Гриневич озвучила необходимую сумму

В Украине для повышения зарплат учителям до 11 тыс. грн в государственном бюджете не хватает более 100 млрд грн.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич после заседания правительства.

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“Для того чтобы это можно было реализовать, надо дополнительно 110 млрд грн. Это значительная часть бюджета образования в целом Украины. Понятно, что таких ресурсов в бюджете 2019 года дополнительных нет”, – отметила министр.

По ее словам, закон об образовании должен переходные положения, согласно которым норма о повышении зарплаты учителям будет применяться постепенно – 4 прожиточных минимума до 2020 года.

При этом она напомнила, что в предыдущие годы правительство повышало выплаты педагогам. В частности в 2017 году зарплаты учителям были существенно увеличены – на 50%. Сейчас средняя заплата учителя составляет 7400 грн, однако молодые учителя начинают работать в школах с оплатой 4500 грн.

Заработная плата учителей в Киеве не будет уменьшаться, их надбавки останутся в полном объеме.

“Мы провели консультации с Киевской государственной администрацией, и эта проблема будет решена. То есть, они найдут средства для того, чтобы сохранить все доплаты учителям. Зарплата учителя не будет уменьшаться”, – заявила Гриневич.

По ее словам, Киевский городской совет должен будет осуществить перераспределение в своем бюджете. “Сначала являются обязательными выплаты зарплаты, а уже потом осуществляются любые другие денежные операции”, – подчеркнула министр.