Учительские зарплаты в 2019 году возрастут: Минимум будет 6,9 тыс. грн

В проекте государственного бюджета на 2019 предусмотрено увеличение расходов на оплату труда учителей.

Об этом на заседании правительства, посвященном проекту госбюджета, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Так, оклад учителя без категории составит 6871 грн, что на 568 грн больше, чем в 2018 году.

Оклад учителя I категории составит 9050 грн, что на 749 грн больше, чем в нынешнем году.

Оклад учителя высшей категории соответственно составит 9648 на 799 грн больше, чем в 2018 году.