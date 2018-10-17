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В Минсоцполитики рассказали, как трудовым мигрантам получить субсидии

В Минсоцполитики рассказали, как трудовым мигрантам получить субсидии

Трудовые мигранты могут претендовать на получение жилищной субсидии на общих основаниях – если предоставят документы по страхованию в системе госстраха страны пребывания или оплатят единый социальный взнос.

Об этом сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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“Для тех работников, кто официально работает и застрахован в системе общеобязательного государственного социального страхования в той стране, где они работают, мы открываем систему жилищных субсидий”, – отметил чиновник.

По его словам, в случае, если такой гражданин предоставит документальное подтверждение тому, что он застрахован в той стране, где работает, он может претендовать на получение субсидии на общих основаниях.

При этом он добавил, что в случае, если гражданин работает неофициально или находится за границей более 60 дней, не работая, не учась и не находясь на лечении, он может претендовать на субсидию, оплатив единый социальный взнос.

“Критерии для всех одинаковы”, – подытожил чиновник.

По материалам УНН
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