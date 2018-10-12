Стало известно, по какой цене Украина покупала в этом году газ у ЕС

Украина импортировала газ по европейскому направлению в июле в среднем по цене 309,1 долл., а в июне – 267,4 долл. за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его данным, средняя цена импортированного газа составляла в этом году: в январе – 279,4 долл., феврале – 261,1 долл., марте – 278,7 долл., апреле – 310,8 долл., мае – 263, 5 долл., июне – 267,4 долл., июле – 309,1 долл., в июне – 267,4 долл. за тыс. куб газа.

Кроме того, как сообщил Данилишин, с начала года средние цены энергетического угля снизились с 77 до 68 долларов за тонну.