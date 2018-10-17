Boeing спрогнозировал потребность мирового рынка в грузовых самолетах на 20 лет

Мировому авиарынку в течение ближайших двух десятилетий потребуется более чем 2,65 тыс. новых и переоборудованных грузовых самолетов для удовлетворения глобального спроса.

Об этом сообщает Boeing.

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“980 новых средних и больших грузовых самолетов и 1670 переоборудованных грузовых самолетов заменят ряд старых судов и приведут к расширению парка, что позволит удовлетворить глобальный спрос”, – отмечают специалисты компании в прогнозе мировых грузовых авиаперевозок (World Air Cargo Forecast).

В целом Boeing ожидает расширения глобального парка грузовых авиасудов более чем на 70% до 3260 самолетов с нынешних 1870.

По прогнозам компании, в течение ближайших 20 лет объем грузовых авиаперевозок в мире будет увеличиваться на 4,2% ежегодно. Основными факторами, способствующими этому росту, Boeing считает растущий рынок в Китае и популярность онлайн-торговли.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), рост объема грузовых авиаперевозок в мире по итогам 2017 года ускорился до 9% по сравнению с 2016 годом, что стало максимальным показателем с 2010 года.