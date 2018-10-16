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WhatsАpp получил новые режимы

WhatsАpp получил новые режимы

Популярный мессенджер Whatsapp получил два новых режима – бесшумный и “в отпуске”. Они появятся в обеих версиях – для Android и iOS.

Бесшумный режим должен появиться на Android-устройствах уже сегодня. Благодаря нему можно будет скрывать значки уведомлений приложения для чатов, где отключен звук. Режим будет работать по умолчанию.

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Что касается второго режима “в отпуске”, то он позволит предотвратить повторную активацию “выключенных” чатов после получения нового сообщения.

Еще одной новой функцией станет возможность связывания учетных записей Instagram и WhatsApp. С ее помощью можно будет иметь доступ к собственной учетной записи Facebook или Instagram.

По материалам Корреспондент.net
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