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Приватбанк получил более 5 млрд грн чистой прибыли

Приватбанк получил более 5 млрд грн чистой прибыли

Чистая прибыль государственного Приватбанка по состоянию на 1 октября составила 5,4 млрд грн.

Об этом сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл.

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“За девять месяцев 2018 чистый процентный доход Приватбанка составил 10,6 млрд грн, а чистый комиссионный доход – 11,7 мрлд грн. Как вы знаете, в сентябре 2018 Приватбанк сформировал 100% резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, которая возникла еще до национализации. Банк будет всеми возможными методами возвращать свои кредитные средства, но пока вынужден покрыть убытки прошлых периодов в размере 5,9 млрд грн с прибыли от текущей деятельности банка. Несмотря на все, на 1 октября 2018 Приватбанк получил 5,3 млрд грн чистой прибыли”, – сказал он.

По словам банкира, есть очень много факторов, которые могут повлиять на прибыльность банка.

Кроме того, он добавил, что несколько месяцев назад встречался с одним из западноевропейских банкиров. По его словам, инвесторы тщательно следят за развитием событий на украинском банковском рынке и заинтересованы в участии в приватизации одного из украинских государственных банков.

Также он считает, что вопрос приватизации Приватбанка больше политический.

“Если политическая и экономическая ситуации в стране будут стабильными и прогнозируемыми, иностранный инвестор заинтересуется украинскими банками. На вопрос, кто может стать потенциальным инвестором Приватбанка, мне сложно ответить. Основным игроком здесь будет Минфин, который будет определять стратегию продаж и устанавливать условия приватизации. Сейчас они мне неизвестны”, – подчеркнул он.

По материалам НВ
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