В комитете назвали главную проблему госбюджета на 2019 год

Главной проблемой бюджета страны на 2019 год является необходимость выплаты 400 млрд гривен долга.

Об этом сообщил член комитета по вопросам бюджета, народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

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“В бюджете следующего года есть одна проблема. Исходя из реструктуризации в следующем году мы должны заплатить более 400 миллиардов гривен. Это 30% бюджета фактически на погашение долга. Это большое количество денег, ведь основные выплаты как раз выпадают на 2019 год”, – сообщил Белоцерковец.