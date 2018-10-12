Как экономить на путешествиях: что необходимо знать

Самый любимый для многих вид отдыха – это путешествия. Многие, к сожалению, не могут себе его позволить, потому что это кажется слишком дорого и затратно.

Поэтому к этому стоит готовиться заблаговременно и основательно. При правильном планировании расходы можно снизить чуть ли не наполовину, посещая при этом любимые места и мероприятия. Чем раньше вы начнете планировать свой отпуск, тем меньше денег на него потратите.

Если вы будете придерживаться некоторых правил, вам удастся существенно сэкономить – до половины стоимости поездки.

Finance.ua разбирался, как это сделать.

покупайте билеты и бронируйте отели минимум за 4 месяца;

планируйте поездки в низкий сезон (для Европы это февраль).

планируйте даты отлета и прилета на будние дни;

покупайте карты туриста (лучший вариант – чипованная смарт-карта);

старайтесь сделать так, чтоб ваш отпуск выпадал на бесплатные дни в популярных музеях;

питайтесь в заведениях, которые находятся вдали от основных туристических достопримечательностей;

рассчитывайтесь кредитками с кэшбэком (позволяют сэкономить до 20% от суммы покупок).

Подробнее о том, как экономить на путешествиях и развлечениях, как в нашей стране, так и за границей читайте в специальном материале Finance.ua

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог и полетов.