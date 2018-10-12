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Как экономить на путешествиях: что необходимо знать

Как экономить на путешествиях: что необходимо знать

Самый любимый для многих вид отдыха – это путешествия. Многие, к сожалению, не могут себе его позволить, потому что это кажется слишком дорого и затратно.

Поэтому к этому стоит готовиться заблаговременно и основательно. При правильном планировании расходы можно снизить чуть ли не наполовину, посещая при этом любимые места и мероприятия. Чем раньше вы начнете планировать свой отпуск, тем меньше денег на него потратите.

Если вы будете придерживаться некоторых правил, вам удастся существенно сэкономить – до половины стоимости поездки.

Finance.ua разбирался, как это сделать.

  • покупайте билеты и бронируйте отели минимум за 4 месяца;
  • планируйте поездки в низкий сезон (для Европы это февраль).
  • планируйте даты отлета и прилета на будние дни;
  • покупайте карты туриста (лучший вариант – чипованная смарт-карта);
  • старайтесь сделать так, чтоб ваш отпуск выпадал на бесплатные дни в популярных музеях;
  • питайтесь в заведениях, которые находятся вдали от основных туристических достопримечательностей;
  • рассчитывайтесь кредитками с кэшбэком (позволяют сэкономить до 20% от суммы покупок).

Подробнее о том, как экономить на путешествиях и развлечениях, как в нашей стране, так и за границей читайте в специальном материале Finance.ua

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог и полетов.

Выбрать карту для путешественника 🏖

По материалам Finance.UA
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