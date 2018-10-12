Как экономить на путешествиях: что необходимо знать

Самый любимый для многих вид отдыха – это путешествия. Многие, к сожалению, не могут себе его позволить, потому что это кажется слишком дорого и затратно.
Поэтому к этому стоит готовиться заблаговременно и основательно. При правильном планировании расходы можно снизить чуть ли не наполовину, посещая при этом любимые места и мероприятия. Чем раньше вы начнете планировать свой отпуск, тем меньше денег на него потратите.
Если вы будете придерживаться некоторых правил, вам удастся существенно сэкономить – до половины стоимости поездки.
Finance.ua разбирался, как это сделать.
- покупайте билеты и бронируйте отели минимум за 4 месяца;
- планируйте поездки в низкий сезон (для Европы это февраль).
- планируйте даты отлета и прилета на будние дни;
- покупайте карты туриста (лучший вариант – чипованная смарт-карта);
- старайтесь сделать так, чтоб ваш отпуск выпадал на бесплатные дни в популярных музеях;
- питайтесь в заведениях, которые находятся вдали от основных туристических достопримечательностей;
- рассчитывайтесь кредитками с кэшбэком (позволяют сэкономить до 20% от суммы покупок).
Подробнее о том, как экономить на путешествиях и развлечениях, как в нашей стране, так и за границей читайте в специальном материале Finance.ua
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог и полетов.