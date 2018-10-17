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Intel уменьшила долю в ASML

Intel уменьшила долю в ASML

Authority for Financial Markets (AFM) сообщил, что Intel уменьшила принадлежащую ей долю акций в ASML до уровня менее 3%.

Предыдущее снижение акций до уровня менее 5 % Intel провела в декабре 2017 года.

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ASML выпускает сканеры для литографического производства полупроводников и является монополистом в этой области, резонно предположить, что Intel рассматривает данное направление как теряющее инвестиционную привлекательность, чтобы это ни значило.

Акции ASML компания Intel приобрела в два этапа летом 2012 года. На первом этапе компания заплатила ASML $2,1 млрд. за 10 % акций и ещё $680 млн. за разработку оборудования для выпуска чипов на 450-мм кремниевых пластинах.

В ходе второго этапа Intel приобрела ещё 5 % акций ASML за $1 млрд. с целью обеспечить финансирование разработки EUV-сканеров. Intel заплатила ASML $4,1 млрд. на новые разработки, плодами которых, к слову, она сегодня не может воспользоваться. EUV-разработками нидерландской компании в полной мере воспользовались Samsung и TSMC.

В 2012 году ASML дополнительно продала 10 % акций, которые между собой поровну разделили Samsung и TSMC. Позже TSMC полностью избавилась от акций ASML, продав их почти в два раза дешевле, чем покупала. TSMC и Samsung близки к коммерческому запуску EUV-литографии, что было бы сложно сделать без тех инвестиций в 2012 году.

По материалам Комментарии
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