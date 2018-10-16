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В Tesla появятся ИИ-чипы

В Tesla появятся ИИ-чипы

Пит Бэннон, возглавивший команду разработчиков автопилота, заявил, что бортовой компьютер на базе нового ИИ-чипа будет готов к эксплуатации в следующем году.

Маск рассказал, что никаких изменений в датчиках системы автономного вождения не предвидится – просто будет произведено обновление компьютера системы Autopilot.

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«Это будет сделано бесплатно для тех, кто заказал опцию полного автономного управления (Full Self-Driving Capability)», – пообещал Маск.

Тем, кто не заказывал эту опцию, установка нового чипа обойдётся в $5000.

Autopilot Tesla – это система помощи водителю, которая выполняет некоторые задачи управления вождением транспортным средством, позволяя водителям убирать руки с рулевого колеса на какое-то время. Хотя Tesla настаивает на том, чтобы водители постоянно держали руки на руле при использовании системы Autopilot во время движения.

По материалам Комментарии
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