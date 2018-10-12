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Microsoft решила проблему «синего экрана смерти»

Microsoft решила проблему «синего экрана смерти»

Корпорация Microsoft отредактировала драйвер HP, вызывающий синий экран смерти на некоторых компьютерах HP под управлением сборок Windows 10 1803 и 1809.

Напомним, ранее в этом месяце Сеть наводнили жалобы пользователей на то, что после установки октябрьских обновлений безопасности появляется синий экран смерти с сообщением об ошибке WDF_VIOLATION.

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Как пояснили в Microsoft, всему виной драйвер для клавиатуры HP (версия 11.0.3.1), «известный своей несовместимостью с некоторыми устройствами HP», работающими под управлением последних двух сборок Windows 10.

По словам некоторых пользователей, причиной появления синего экрана смерти является драйвер HpqKbFiltr.sys, который оказался несовместимым с обновлениями KB4464330 для сборки 1809 и KB4462919 для сборки 1803. Похоже, пользователи правы – через день после удаления проблемного драйвера из Центра обновления Windows компания Microsoft выпустила обновленный бюллетень KB 4468304, удаляющий несовместимый драйвер с устройств HP, ждущих перезапуска.

Microsoft также предупредила пользователей устройств, находящихся в таком состоянии, не перезапускать свои компьютеры. «Если Центр обновления Windows установил версию драйвера для клавиатуры HP 11.0.3.1, и вы ожидаете перезагрузки, не перезагружайте ваше устройство», — говорится в сопроводительном документе Microsoft.

Исправляющее проблему обновление автоматически установится через Центр обновления Windows, но его также можно установить вручную.

По материалам Hubs
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