Microsoft решила проблему «синего экрана смерти»

Корпорация Microsoft отредактировала драйвер HP, вызывающий синий экран смерти на некоторых компьютерах HP под управлением сборок Windows 10 1803 и 1809.

Напомним, ранее в этом месяце Сеть наводнили жалобы пользователей на то, что после установки октябрьских обновлений безопасности появляется синий экран смерти с сообщением об ошибке WDF_VIOLATION.

Читайте также: Microsoft вошла в пятёрку крупнейших производителей компьютеров

Как пояснили в Microsoft, всему виной драйвер для клавиатуры HP (версия 11.0.3.1), «известный своей несовместимостью с некоторыми устройствами HP», работающими под управлением последних двух сборок Windows 10.

По словам некоторых пользователей, причиной появления синего экрана смерти является драйвер HpqKbFiltr.sys, который оказался несовместимым с обновлениями KB4464330 для сборки 1809 и KB4462919 для сборки 1803. Похоже, пользователи правы – через день после удаления проблемного драйвера из Центра обновления Windows компания Microsoft выпустила обновленный бюллетень KB 4468304, удаляющий несовместимый драйвер с устройств HP, ждущих перезапуска.

Microsoft также предупредила пользователей устройств, находящихся в таком состоянии, не перезапускать свои компьютеры. «Если Центр обновления Windows установил версию драйвера для клавиатуры HP 11.0.3.1, и вы ожидаете перезагрузки, не перезагружайте ваше устройство», — говорится в сопроводительном документе Microsoft.

Исправляющее проблему обновление автоматически установится через Центр обновления Windows, но его также можно установить вручную.