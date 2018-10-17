Названы отрасли экономики с максимальным количеством рабочих мест (инфографика)

Бесспорным лидером по количеству занятых лиц, получавших заработную плату не ниже минимальной, во II квартале 2018 года стала перерабатывающая промышленность, в которой трудились 1,1 млн человек.

Об этом сообщает журнал «Рейтинг».

Читайте также: ТОП-30 крупнейших работодателей Украины

Второе место заняла сфера торговли, где в этот же период было занято 737,2 тыс. таких лиц, за ней следует государственное управление с 474,9 тыс. занятых, а также транспорт (377,6 тыс. чел), топливно-энергетический комплекс (364,9 тыс. чел), агропромышленный комплекс (356,8 тыс. чел).

Более 150 тыс. рабочих мест оплачиваются в соответствии с действующим законодательством в горно-металлургическом комплексе (188,9 тыс. чел), пищевой промышленности (188,6 тыс. чел), логистике (177,1 тыс. чел). Наиболее приблизились к этим отраслям, по количеству лиц с заработной платой не ниже минимальной, машиностроение (145,6 тыс. чел) и банковская деятельность (113,8 тыс. чел).

Наименьшее количество занятых во II квартале 2018 года было зафиксировано в деятельности экстерриториальных организаций (845), производстве табачных изделий (2667), управлении (деятельности хед-офисов) (3,7 тыс. чел).

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.