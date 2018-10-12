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Гройсман спрогнозировал дефицит рабочей силы

Гройсман спрогнозировал дефицит рабочей силы

В среднесрочной перспективе Украина будет иметь дефицит рабочей силы.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Киевском международном экономическом форуме.

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“Мы понимаем, что новые технологии вступают в конфликт с количеством рабочих мест. Но это значит, что у нас есть и много других секторов. И мы если сегодня посмотрим официальную статистику – безработица в Украине официально падает. Это означает, что мы в среднесрочной перспективе будем иметь дефицит рабочей силы”, – убежден Премьер.

При этом он ожидает сохранения положительной тенденции роста экономики.

“Потенциал экономики Украины на сегодня выглядит бесконечно. Мы за 10 месяцев имеем беспрецедентный постоянный рост национальной экономики. Мы во втором квартале показали более 3,8% роста экономики. Я глубоко убежден в том, что эта тенденция будет удерживаться”, – сказал Премьер.

По словам главы правительства, для укрепления экономики наше государство нуждается в инвестициях.

“Хочу подчеркнуть, что для украинского правительства, Президента, парламента очень важен не только объем инвестиций, а важна успешность этих инвестиций”, – отметил Гройсман.

По материалам УНН
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