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Сколько зарабатывают топ-менеджеры в Украине (таблица)

Сколько зарабатывают топ-менеджеры в Украине (таблица)

Если говорить о количестве вакансий для топ-менеджеров, шиковать управленцам не приходится – ежеквартально на рынке появляется всего около тысячи объявлений по замещению руководящих должностей.

Понятно, что большинство предложений будущим топам работодатели предпочитают делать либо напрямую, либо через высококвалифицированных посредников, но цифра все равно кажется недостаточной.

Тем более, что теперь модно выращивать собственных боссов внутри компаний, а такие управленцы заинтересованы в том, чтобы сделать свой опыт максимально разнообразным и востребованным.


Заработные платы топ-менеджеров имеют традиционный перекос в сторону ожиданий соискателей – только у директоров по логистике ожидаемая зарплата ниже, чем предложение работодателей, и то на сущие копейки. Остальные управленцы готовы рассматривать предложения с оплатой большей на 10-30%, чем предлагают компании.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам bigmir.net
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