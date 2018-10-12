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Финучреждения занижают информацию о реальных процентах по кредитам - НБУ

Финучреждения занижают информацию о реальных процентах по кредитам - НБУ

В Национальном банке Украины сообщили, что некоторые финансовые организации, рекламируя свои кредитные продукты и заключая соглашения с украинцами, занижают размер реальных процентов по кредитам и различных комиссий в 8-10 раз.

«Это даже не экономическая, а социальная проблема, потому что такая недостоверная информация может поставить человека в условия, когда он просто будет не способен выплачивать кредит — ведь рассчитывал на выплаты в 8-10 раз меньше — именно на столько часто реальные проценты превышают задекларированные», — сообщила эксперт Национального банка Ольга Лобайчук.

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По ее словам, ложные данные о кредитном продукте порождают недоверие общества к финансовой системе в целом, что влияет на объемы кредитования в экономике.

В то же время, у Нацбанка нет механизма наказать финучреждения, указывающие ложные процентные ставки.

«Ежеквартально НБУ получает почти 10 тысяч жалоб от граждан, однако, к сожалению, нет инструментов для наказания нарушителей», — сообщили в НБУ.

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По материалам hromadske.tv
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