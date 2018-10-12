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Uber оценили в $120 миллиардов

Uber оценили в $120 миллиардов

Финансовые конгломераты Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley представили свои предложения по оценке Uber Technologies Inc.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

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Такого рода предложения обычно готовятся банками перед тем, как компании нанимают их для проведения первичного публичного размещения своих акций (IPO).

По данным WSJ, они оценили Uber в $120 млрд, а само IPO может состояться уже в начале следующего года.

Таким образом, сумма, в которую банки оценили стоимость компании, организующей перевозки с помощью частных водителей, может превысить рыночную капитализацию General Motors (GM), Ford Motor и Chrysler Fiat Automobiles вместе взятых, отмечает издание.

Рыночная капитализация Ford Motor сейчас достигает порядка $34,44 млрд, GM — $45,32 млрд, Fiat Chrysler Automobiles — $31,48 млрд.

По материалам Капитал
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