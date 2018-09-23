Uber запустил в Великобритании службу круглосуточной телефонной поддержки

Главная задача сервиса заказа такси Uber заключается в том, чтобы сделать путешествие для пассажира из пункта А в пункт Б максимально простым и удобным. Однако когда что-то шло не по плану, включая агрессивное поведение водителя или требование непомерной платы, то особо жаловаться было некому, так как быстро выяснялось, что весьма затруднительно связаться с кем-то в компании по этому поводу.

Однако с нынешнего момента всё изменится. Компания Uber запустила в Великобритании службу круглосуточной телефонной поддержки, в которую могут обратиться с жалобами или претензиями как пассажиры, так и водители.

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Uber ранее отказывалась добавить эту услугу, но после того, как в сентябре прошлого года регулятор отказался продлить лицензию, компании пришлось пересмотреть свою позицию. Uber также неоднократно подвергалась критике в отношении того, как она относится к своим сотрудникам, поэтому запуск телефонной линии для водителей также, скорее всего, поможет сгладить ситуацию.

В июне этого года Uber добилась получения испытательной лицензии на работу в Лондоне сроком на 15 месяцев после того, как внесла определённые коррективы в свою бизнес-модель. Это позволило ей улучшить отношения с Транспортным управлением Лондона (TfL), отказавшимся продлевать лицензию из-за ряда нарушений.

«Наша новая телефонная линия 24/7 — последнее в серии улучшений, которые мы сделали для пассажиров и водителей», — отметил генеральный директор фирмы в Великобритании Том Элвидж (Tom Elvidge).