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"Деньги пошли за пациентами": в Украине выросли зарплаты врачей

"Деньги пошли за пациентами": в Украине выросли зарплаты врачей

В Украине благодаря медицинской реформе заработная плата врачей, с которыми пациенты подписали декларации, значительно возросла. У некоторых медиков оклад теперь составляет около 18 тысяч гривен.

“Деньги, наконец, пошли за пациентами, и тысячи терапевтов и педиатров уже почувствовали это с новой существенно повышенной зарплатой”, — сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе заседания правительства в среду, 17 октября.

В частности, она привела пример с семейным врачом из Бахмута Донецкой области, который в сентябре получал около 7 тыс. гривен, а в октябре — более 17,8 тыс. гривен.

“Это свидетельствует, что уже есть те частные заведения, которые заинтересованы присоединиться к изменению системы здравоохранения”, – резюмировала и. о. министра.

Напомним, что семейные врачи, терапевты и педиатры, работающие в учреждениях, имеющих договор с Нацслужбой здоровья, могут претендовать на высокие зарплаты. Такие заведения автономизированы и могут сами формировать размер зарплат — сумма больше не привязана к тарифной сетке. В частности, объем заработной платы зависит от количества деклараций, подписанных врачом, раннего выявления тяжелых болезней и других показателей.

По материалам Обозреватель
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