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TruCam в действии: эксперт посоветовал водителям платить по счетам

TruCam в действии: эксперт посоветовал водителям платить по счетам

С 16 октября за нарушение скоростного режима полиция начала наказывать водителей гривней. Так, за превышение скорости на 20 километров в час автомобилист заплатит 255 гривен, а на 50 км/ч – 510 грн. Нарушение патрульные будут фиксировать с помощью приборов измерения скорости TruCam.

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По мнению правозащитника, специалиста по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимира Караваева, такие нововведения сделают более дисциплинированными некоторых водителей и заставят их внимательнее относится к соблюдению скоростного режима.

“Сам факт измерения скорости остепенит некоторых водителей, что, будем надеяться, позитивно скажется на ситуации на украинских дорогах”, – считает Караваев.

В точности самих приборов TruCam и достоверности данных, которые они будут фиксировать, эксперт не сомневается. Но вот подход к фиксации правонарушений в условиях загруженности некоторых дорожных участков вызывает у правозащитника вопросы.

“TruCam – это лазерный измеритель скорости, он очень точно это все измеряет. С точки зрения точности и техники проблем не будет. А вот с точки зрения самого процесса замера могут быть сложности. К примеру, когда идет четыре полосы в одном направлении, и по левой полосе будет двигаться автомобиль с превышением скорости, останавливать его будет очень и очень проблематично. Если полицейский будет выбегать на дорогу и всех подряд останавливать, он создаст аварийную ситуацию, что не очень хорошо. Я вижу один вариант – выбирать такие места, где можно разделять потоки и адекватно их останавливать”, – дополняет эксперт.

Правозащитник советует водителям серьезно отнестись к этому нововведению и в случае возможного правонарушения сразу же оплачивать штраф.

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По материалам Сегодня
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