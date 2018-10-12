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Porsche выпустит электрокроссовер

Porsche выпустит электрокроссовер

Немецкий концерн Porsche планирует начать выпуск электрокроссоверов. Аналитики прогнозируют, что это будет электрическая версия модели Macan.

Вероятно, электродвигатель установят на популярный компактный паркентник Porsсhe Macan, хотя на Женевском автошоу компания представила еще один концепт городского джипа – Porsche Mission E Cross Turismo.

“Пока нет окончательного решения, но вы можете этого ожидать, поскольку нам нужно полностью электрическое авто больших размеров. Эта идея затем будет развиваться в последующих поколениях моделей Panamera и Cayenne”, – сказал Мешке.

В 2019 году должен выйти новый спортивный полностью электрический седан Porsche Taycan, на который бренд делает ставку и ожидает отклика аудитории. По слухам, два электродвигателя Taycan производят около 600 лошадиных сил и разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,5 секунды. Зарядка нового Porsche будет одной из самых быстрых среди конкурентов, как уверяет производитель.

Он утверждает, что используя новые 800-вольтовые зарядные устройства, вы сможете заряжать Taycan до 80% всего за 15 минут.

Ранее были названы самые популярные автомобили в августе 2018 года. В прошлом месяце продажи авто выросли более чем на 10%.

По материалам НВ
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