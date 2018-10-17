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Украинский бизнес прогнозирует падение гривны до 29,60 грн/$

Украинский бизнес прогнозирует падение гривны до 29,60 грн/$

Украинский бизнес стал сильнее предвкушать девальвацию гривны и ухудшать прогноз ее курса. В ближайшие 12 месяцев топ-менеджеры компаний ждут провал нацвалюты с нынешних 27,92 грн/$ (закрытие межбанка 16 октября) до 29,60 грн/$.

Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса руководителей предприятий, проведенного Нацбанком в третьем квартале 2018 года.

В апреле-июне корпорации настраивались на более оптимистический сценарий — 28,63 грн/$. При этом в девальвацию нацвалюты верили не 90,3% опрошенных промышленников, как сейчас, а лишь 78,3% респондентов.

Бизнес не просто предсказывает подорожание доллара и евро, он уже прикидывает, как заложить его в цену своей продукции. Изменение курса стало второй причиной роста отпускных цен на товары и услуги, на первом — цены на энергоносители. «Влияние обоих факторов последнее время усилилось», — подчеркивается в исследовании Нацбанка.

Интересно, что при этом улучшились инфляционные ожидания директоров предприятий: если во втором квартале рост потребительских цен ожидался на уровне 9,6%, то в третьем — лишь на 8,9%.

В то же время промышленники улучшили свои оценки в отношении текущего финансового-экономического состояния предприятий. Хотя по-прежнему заявляли о неспособности удовлетворить рост спроса на продукцию за счет собственных мощностей. А индекс деловых ожиданий сократился со 118,3% до 117,2%.

Однако на предприятиях не перестают думать об увеличении производства и расширении штата работников. Баланс ожиданий в этой части вырос с 6% до 6,9%.

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По материалам УБР
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