Куда вкладывать деньги в Украине?

Накопив определенную сумму денег, большинство украинцев стремится найти способ сохранить и приумножить свои средства. И сразу сталкиваются с проблемой поиска выгодных и надежных объектов для вложения денежных средств в Украине. На первый взгляд вариантов много: от традиционных банковских депозитов и недвижимости до довольно новых, таких как криптовалюты. Но прежде чем вкладывать деньги следует разобраться со всеми «подводными камнями». Ведь сделав неправильный выбор, можно не только не заработать, но и остаться без своих кровных.

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Итак, давайте рассмотрим самые популярные варианты инвестирования в Украине и разберемся в плюсах и минусах каждого.

Недвижимость

Рынок недвижимости традиционно считается самым доступным и привлекательным объектом инвестирования для простого украинца. В докризисный период он был еще и достаточно выгодным. Например, даже покупая квартиру в старом доме, человек мог рассчитывать, по меньшей мере, на 10-15% годовых, так как стоимость недвижимости в стране постоянно возрастала. Если рассматривать новостройки, то на них можно было заработать еще больше.

Обвал цен заметно снизил доходность вложений в недвижимость. Но, несмотря на это, покупка квартиры или коммерческого помещения и сейчас считается выгодным вариантом для инвестиций. Это объясняется тем, что:

1. Жилье в Киеве – это ликвидный товар, особенно находящееся в хорошем районе (например, недалеко от метро).

2. Стоимость недвижимости в столице, как считают риэлторы, практически достигла своего минимума, поэтому существенного обвала цен ждать не приходится. Дешевеют лишь некоторые виды жилья и то не более чем на 2-3% ежегодно. В зону риска попал самый старый жилой фонд – хрущевки. А вот в домах, которые введены в эксплуатацию в течение последнего десятилетия, квартиры даже слегка дорожают.

3. Крупные мегаполисы характеризуются высокой активностью рынка аренды. То есть, квартиру можно сдать и получить при этом неплохой доход. Среднестатистическая «двушка» может приносить своему владельцу до 12 000 гривен ежемесячно.

4. Многие, как и прежде, зарабатывают на квартирах в новостройках, покупая их на этапе незавершенного строительства и продавая после того, как дом сдают в эксплуатацию

Возможностей хватает, но и рисков для инвесторов, решивших попробовать свои силы на рынке недвижимости, немало. Главная проблема – превышение предложения над спросом. По данным риэлторов соотношение между количеством выставленных на продажу объектов недвижимости и числом потенциальных покупателей составляет 80:1. То есть, быстро и выгодно продать квартиру удается далеко не всем.

Сильно рискуют и те, кто решил вкладывать деньги в новые дома. Это обусловлено целым рядом причин:

Высокая конкуренция на рынке новостроек вынуждает застройщиков постоянно корректировать стоимость. В результате цена квадратного метра не только не увеличивается, а (если сравнивать ее в долларах) даже снижается.

Всегда существует угроза, что дом будет сдан позже установленного срока, а в худшем случае стройку могут вообще заморозить.

Банки

Также, часто вариантом инвестиционных вложений в Украине рассматривают банковские депозиты. Что касается преимуществ, то они понятны даже простому обывателю. Достаточно вложить средства и можно регулярно получать определенный доход.

К плюсам стоит отнести и наличие дополнительных гарантий в тех случаях, если выбранный вами банк участвует в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). В таком банке вкладчик, сумма на счетах которого не превышает 200 000 гривен, получит все свои деньги назад, даже если финучреждение закроется.

Но нельзя забывать и о минусах, тем более на фоне нестабильности украинской банковской системы. Чистки Нацбанка привели к закрытию десятков банковских учреждений. А получение своих средств через ФГВФЛ процесс не быстрый. Поэтому, сейчас украинцы стараются не открывать депозиты более чем на 3 месяца, предпочитая продлевать их, если все складывается благополучно.

Но главный недостаток банковских депозитов – низкая процентная ставка, которая часто не поспевает за инфляцией. К примеру, по гривневым вкладам размер ставки колеблется в пределах 5,7-16,7% и это если договор подписан на год. Учитывая прогнозируемую девальвацию национальной валюты (по мнению экспертов к концу года доллар будет стоить 30, а то и 35 гривен), заработать на гривневых депозитах вряд ли удастся.

Более надежными считаются валютные депозиты. Ставки по ним не превышают 5% годовых, но эксперты считают, что уже этой осенью они слегка повысятся. Насколько привлекательными будут предложения банкиров, покажет время.

Криптовалюта

Весь предыдущий год Украина (да и, наверное, весь мир), переживала настоящий криптовалютный бум. О биткоине говорили все и везде, ведь цены на него росли с такой скоростью, что превзошли все мыслимые рекорды. На начало 2017 года стоимость одного биткоина составляла 1 000 долларов, к середине года увеличилась почти в три раза. А уже на 16 декабря за биткоин давали более 20 000 долларов.

Однако этот рынок характеризовался не только мощными взлетами, но и падениями. Перед новым годом его цена резко снизилась до 14 000 долларов (-8 000 долларов), но в начале этого года первая криптовалюта начала постепенно набирать в цене – до 14 000 долларов. Затем перед февралем последовал очередной обвал, после которого стоимость биткоина упала до рекордных 6 800 долларов.

На этот год эксперты давали самые разные прогнозы. Поэтому многие рассматривают криптовалюту, как заманчивый, но рисковый вариант влажения денежных средств. Он может дать приличный доход, но вот тем, кто ничего не смыслит в трейдинге, инвестировать в эту сферу вряд ли стоит.

Частные займы с залогом

В последнее время этот вид инвестиций набирает популярность. Ведь, если подойти к этому вопросу правильно, то можно обеспечить себе максимальный доход при минимальных рисках. Суть его в том, что частные лица заключают между собой на определенных условиях договор займа денежных средств. В качестве залога в основном выступают объекты недвижимости либо транспортные средства.

Наличие залоговых гарантий делает такое инвестирование относительно безопасным. И подход выбран правильно, то в выигрыше остаются обе стороны. Кроме того, такие вложения весьма выгодны, так как способны приносить от 10% до 24% годовых в долларах.

Главное найти надежного эксперта по инвестированию и обеспечению обязательств. В числе одного из таковых следует назвать компанию «Каштан 2000», работающую в этом сегменте с 2000-го года. При необходимости эксперты компании проведут бесплатную консультацию и расскажут о возможных вариантах инвестирования.

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