Инженеры научили умные часы распознавать предметы

Международная группа ученых из США и Китая создала умные часы с несколькими катушками индуктивности, способные распознавать прикосновения устройств и предметов с встроенными проводящими и непроводящими элементами. Исследование опубликовано на сайте Дартмутского университета.

Устройство распознает проводящие элементы благодаря катушке индуктивности — она создает электромагнитное поле, которое улавливает ток от находящегося рядом проводящего элемента. Затем показания с нескольких катушек совмещаются и система определяет, что за объект находится перед ней.

Исследователи провели испытания умных часов на 23 предметах, среди которых были ножницы и несколько моделей смартфонов. Точность распознавания объектов в результате эксперимента составила 95,8%.