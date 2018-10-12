Uber просит разрешения раздавать свои акции водителям

На этой неделе компания Uber направила в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США письмо с просьбой изменить правила и разрешить ей выдавать водителям свои акции.

Это не первая попытка Uber, но предыдущие главы SEC встречали идею сервиса враждебно. И только нынешний председатель SEC запросил дополнительную информацию, продемонстрировав готовность к изменениям.

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Сейчас правила SEC запрещают Uber выдавать акции водителям, поскольку они являются подрядчиками, а не сотрудниками компании. В то же время, выдавая акции, компания могла бы ответить на упреки в низкой оплате услуг водителей, и одновременно повысить их лояльность, не расходуя наличные средства.

При этом, в отличие от ситуации с настоящими сотрудниками, компания остается в стороне от медицинских страховок, отпусков, больничных и прочих вопросов, вызывающих головную боль у предпринимателей, использующих наемный труд.