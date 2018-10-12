Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 26 0

Uber просит разрешения раздавать свои акции водителям

Uber просит разрешения раздавать свои акции водителям

На этой неделе компания Uber направила в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США письмо с просьбой изменить правила и разрешить ей выдавать водителям свои акции.

Это не первая попытка Uber, но предыдущие главы SEC встречали идею сервиса враждебно. И только нынешний председатель SEC запросил дополнительную информацию, продемонстрировав готовность к изменениям.

Читайте также: Uber заявил, что его водители счастливы. Компания не хочет оплачивать их отпуск

Сейчас правила SEC запрещают Uber выдавать акции водителям, поскольку они являются подрядчиками, а не сотрудниками компании. В то же время, выдавая акции, компания могла бы ответить на упреки в низкой оплате услуг водителей, и одновременно повысить их лояльность, не расходуя наличные средства.

При этом, в отличие от ситуации с настоящими сотрудниками, компания остается в стороне от медицинских страховок, отпусков, больничных и прочих вопросов, вызывающих головную боль у предпринимателей, использующих наемный труд.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина