ЕБРР назначил нового директора в Украине

Главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине вместо Франсиса Малижа станет Маттео Патроне.

Об этом Малиж написал на своей странице в Facebook.

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“Сегодня ЕБРР объявил о том, что Маттео Патроне (действующий представитель ЕБРР в Румынии и Болгарии) будет выдвинут на должность генерального директора и приедет в Киев, чтобы стать моим преемником. Я оставляю Украину, но Украина не оставляет меня. Теперь у вас есть новый друг в Лондоне”, – сообщил он.

Малиж также отметил, что представит Патроне в новой должности в ближайшие недели.

Как сообщалось, в мае глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер завершил работу в этой должности и перешел в лондонский офис банка. В связи с этим Франсис Малиж был назначен ответственным за деятельность ЕБРР в Украине.

В июле ЕБРР назначил Франсиса Малижа управляющим директором в секторе финансовых учреждений.