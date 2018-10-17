Где работникам платят самые высокие зарплаты

Самую высокую зарплату иностранным работникам предлагают в Швейцарии, США, Гонконге, Китае и Сингапуре. Речь идет о сумме более $150 тыс.

По результатам исследования HSBC Expat Explorer survey, 45% иностранных работников ищут новую работу с более высокой зарплатой. 28% изменили страну проживания ради карьерного роста. Переезд в другую страну позволяет работнику увеличить доходы в среднем на $21 тыс., сообщает Bloomberg.

В Швейцарии средняя зарплата за год выросла на $61 тыс. и достигла $203 тыс. В то же время в стране высокие расходы на воспитание и образование детей.

Правда, уже 4 года подряд лучшим местом для жизни и работы иностранцев остается Сингапур. Кроме высоких зарплат, страна гарантирует работникам комфорт и безопасность.

Достойные условия предлагают в Новой Зеландии, Германии, Канаде и Бахрейне.

Всего в рейтинг попало 31 государство. Из стран – соседей Украины самое высокое место заняла Россия – 20 место. Турция и Польша заняли 24 и 25 места соответственно.