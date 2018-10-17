Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 117 0

Где работникам платят самые высокие зарплаты

Где работникам платят самые высокие зарплаты

Самую высокую зарплату иностранным работникам предлагают в Швейцарии, США, Гонконге, Китае и Сингапуре. Речь идет о сумме более $150 тыс.

По результатам исследования HSBC Expat Explorer survey, 45% иностранных работников ищут новую работу с более высокой зарплатой. 28% изменили страну проживания ради карьерного роста. Переезд в другую страну позволяет работнику увеличить доходы в среднем на $21 тыс., сообщает Bloomberg.

В Швейцарии средняя зарплата за год выросла на $61 тыс. и достигла $203 тыс. В то же время в стране высокие расходы на воспитание и образование детей.

Правда, уже 4 года подряд лучшим местом для жизни и работы иностранцев остается Сингапур. Кроме высоких зарплат, страна гарантирует работникам комфорт и безопасность.

Достойные условия предлагают в Новой Зеландии, Германии, Канаде и Бахрейне.

Всего в рейтинг попало 31 государство. Из стран – соседей Украины самое высокое место заняла Россия – 20 место. Турция и Польша заняли 24 и 25 места соответственно.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина