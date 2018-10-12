Дефицит бюджета США достиг $779 миллиардов

Дефицит федерального бюджета США достиг 779 млрд. долларов по итогам 2018 финансового года.
Как сообщает AP, это самый высокий показатель за последние шесть лет.
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Как отмечается, дефицит поднялся на 113 млрд. долларов в период с 2017 года.
“В ближайшее время долговые обязательства, вероятно, ухудшатся, и администрация Трампа ожидает, что дефицит превысит 1 трлн. долларов в следующем году”, – говорится в сообщении.
За 2017 финансовый год дефицит бюджета США достиг 665,7 млрд долларов.