Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями

Компания Ford запатентовала новую технологию для управления беспилотными автомобилями. Она включает в себя два режима вождения, которые задействуют смартфон или планшет.

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Первый может напомнить пользователям мобильную гоночную игру: система будет реагировать на повороты девайса влево и вправо, а его акселерометр и гироскоп будут обрабатывать и передавать необходимые данные.

Второй режим представляет собой виртуальный руль на экране устройства, которым нужно управлять пальцем.

В обоих случаях водителю необязательно иметь полный контроль над транспортным средством.

Машина сможет сама контролировать скорость, оставляя за юзером выбор траектории движения.

Примечательно, что получение патента не означает, что Ford в конечном итоге представит технологию публике.