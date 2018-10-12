Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями

Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями

Компания Ford запатентовала новую технологию для управления беспилотными автомобилями. Она включает в себя два режима вождения, которые задействуют смартфон или планшет.

Читайте также: Deutsche Post и Ford начали серийный выпуск грузовых электромобилей

Первый может напомнить пользователям мобильную гоночную игру: система будет реагировать на повороты девайса влево и вправо, а его акселерометр и гироскоп будут обрабатывать и передавать необходимые данные.

Второй режим представляет собой виртуальный руль на экране устройства, которым нужно управлять пальцем.

В обоих случаях водителю необязательно иметь полный контроль над транспортным средством.

Машина сможет сама контролировать скорость, оставляя за юзером выбор траектории движения.

Примечательно, что получение патента не означает, что Ford в конечном итоге представит технологию публике.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина