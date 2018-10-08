Конституционный суд лишил Минфин доступа к персональным данным украинцев

Конституционный Суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

“Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины. Этим Решением Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины о праве Министерства финансов Украины получать информацию, содержащий персональные данные”, — пояснили в ведомстве.

Согласно решению суда, теперь Минфин должен будет просить разрешения, прежде чем получать данные по пенсиям, пособиям, льготам, субсидиям и другим социальным выплатам.

Конституционный суд считает, что бесплатное получение и обработка персональных данных Министерством — это вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.

Законным такое вмешательство можно считать лишь при наличии оснований в законе, а также при условии, что такой закон будет отвечать конституционному принципу верховенства права.

Суд отметил, что Минфин может быть наделен полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.