Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 200 0

Китайцы перестали покупать автомобили

Китайцы перестали покупать автомобили

Продажи автомобилей в Китае в сентябре 2018 года сокращаются третий месяц подряд, причем падение стало максимальным с января 2012 года.

Как сообщает Интерфакс, совокупные продажи автотранспорта, включая грузовики и автобусы, в прошлом месяце уменьшились на 11,6%, до 2,39 млн единиц. В июле показатель упал на 4%, в августе – на 3,8%.

В частности, General Motors Co. в сентябре зарегистрировала падение продаж на 14,9% в годовом выражении. Объемы реализации автомобилей германской Volkswagen сократились на 10,5%. Продажи Ford Motor co. в сентябре рухнули на 43%.

Ранее эксперты прогнозировали, что по итогам 2018 года продажи автомобилей в Китае в целом увеличатся на 3%, как и годом ранее. Однако теперь в организации считают, что этот прогноз не удастся реализовать. Сторонние аналитики при этом опасаются первого сокращения на авторынке Китая по крайней мере с 1999 года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина