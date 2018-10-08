Китайцы перестали покупать автомобили

Продажи автомобилей в Китае в сентябре 2018 года сокращаются третий месяц подряд, причем падение стало максимальным с января 2012 года.

Как сообщает Интерфакс, совокупные продажи автотранспорта, включая грузовики и автобусы, в прошлом месяце уменьшились на 11,6%, до 2,39 млн единиц. В июле показатель упал на 4%, в августе – на 3,8%.

В частности, General Motors Co. в сентябре зарегистрировала падение продаж на 14,9% в годовом выражении. Объемы реализации автомобилей германской Volkswagen сократились на 10,5%. Продажи Ford Motor co. в сентябре рухнули на 43%.

Ранее эксперты прогнозировали, что по итогам 2018 года продажи автомобилей в Китае в целом увеличатся на 3%, как и годом ранее. Однако теперь в организации считают, что этот прогноз не удастся реализовать. Сторонние аналитики при этом опасаются первого сокращения на авторынке Китая по крайней мере с 1999 года.