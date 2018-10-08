Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 85 0

НАН Украины предоставит научное заключение о Hyperloop в Украине

НАН Украины предоставит научное заключение о Hyperloop в Украине

К концу этого года НАН Украины опубликует свое научное заключение по проекту Hyperloop.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Надо понимать четко, что Hyperloop – это длительный проект и это большой вызов и для страны, и для бизнеса… Относительно проекта Hyperloop – он набирает обороты. Недавно Hyperloop Transportation Technologies при поддержке нескольких правительств, в том числе Украины, подписала соглашение с компанией TÜV SÜD, которая занимается сертификацией этого продукта. К концу этого года, как и обещали, НАН Украины опубликует свое научное заключение. Тот проект заключения, с которым я ознакомился, – положительный, то есть технология имеет право на жизнь, и я надеюсь, что она будет успешно реализована в Украине украинскими компаниями, чтобы мы создавали продукт, который является уникальным в мире”, – заявил В.Омелян.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина