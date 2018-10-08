НАН Украины предоставит научное заключение о Hyperloop в Украине

К концу этого года НАН Украины опубликует свое научное заключение по проекту Hyperloop.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Надо понимать четко, что Hyperloop – это длительный проект и это большой вызов и для страны, и для бизнеса… Относительно проекта Hyperloop – он набирает обороты. Недавно Hyperloop Transportation Technologies при поддержке нескольких правительств, в том числе Украины, подписала соглашение с компанией TÜV SÜD, которая занимается сертификацией этого продукта. К концу этого года, как и обещали, НАН Украины опубликует свое научное заключение. Тот проект заключения, с которым я ознакомился, – положительный, то есть технология имеет право на жизнь, и я надеюсь, что она будет успешно реализована в Украине украинскими компаниями, чтобы мы создавали продукт, который является уникальным в мире”, – заявил В.Омелян.