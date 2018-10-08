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В Украине бензин может подешеветь на 1 грн - эксперт

В Украине бензин может подешеветь на 1 грн - эксперт

В Украине бензин может подешеветь на 1 грн. При условии, что стоимость нефти в мире продолжит снижаться.

“Цена на нефть падает. 10 октября еще стоила $85 за баррель, сегодня – $81. Думаю, что уже на следующей неделе цена на бензин пойдет вниз минимум на 1 гривну на литре”, – сообщил директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, передает УНИАН.

По его словам, последние полтора месяца бензин ощутимо дорожал.

“Сейчас украинский внутренний рынок синхронизировался с новыми ценовыми реалиями. Теперь все зависит от того, как будет меняться цена на нефть. Если ресурс подешевеет, то цена на бензин также упадет”, – говорит эксперт.

Дизтопливо существенно не подешевеет.

“Дизельное топливо росло не такими темпами, как бензин. В то же время, если тенденция падения цен сохранится, то стоимость дизтоплива немного уменьшится”, – отмечает Сергей Куюн.

По материалам Газета по-Украински
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