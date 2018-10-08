Bollinger выпустит электрический пикап B2

Американский стартап Bollinger Motors продемонстрировал свою вторую модель – электрический полноприводный пикап B2. Серийное производство обеих моделей – внедорожника B1 и пикапа – начнется в 2020 году. Прием предварительных заказов уже открыт.

Пикап Bollinger B2 основан на первой модели стартапа – полноприводном электрическом внедорожнике В1, впервые представленном в июне этого года, и пока существует только в виде компьютерных рисунков. Прототип новинки будет готов в начале 2019 года.

Как и В1, пикап будет комплектоваться силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и аккумуляторной батареи на 120 кВт·ч, а также гидропневматической подвеской и портальными мостами. Но главная особенность Bollinger B2 – емкая грузовая платформа, позволяющая перевозить до 2268 кг груза. По грузоподъемности электрокар сможет конкурировать с GMC Sierra, Ford F-Series Super Duty и Ram 3500. Размер грузовой платформы пикапа – 11245 × +1753 мм. Кроме того, сняв второй ряд сидений, убрав перегородку между кабиной и грузовым отделением и открыв заднее окно, можно перевозить грузы длиной до 2489 мм, а при “сквозной” нагрузке – длиной 4877-5893 мм.

Габаритная длина “второго” – 5270 мм, ширина – 2261 мм, высота – +1847 мм, колесная база – 3531 мм. Дорожный просвет регулируется в диапазоне от 254 до 508 мм.

В начале сентября стартап продемонстрировал четырехдверную версию Bollinger B1 в двухцветном кузове, которая отличалась от представленного в июне трехдверного внедорожника увеличенной на 229 мм колесной базой. Габаритная длина “четырёхдверки” составила – 4040 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1870 мм. Обе версии комплектовались двумя электромоторами суммарной мощностью 360 л.с. (640 Н·м) и аккумуляторным блоком емкостью 60 или 100 кВт·ч. В зависимости от емкости батареи запас хода заявлен на уровне 190 и 320 км соответственно. От 0 до 100 км/ч электрический внедорожник ускорялся за 4,5 с. Максимальная скорость – 205 км/ч.