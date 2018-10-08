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НБУ решил тщательнее проверять банки

НБУ решил тщательнее проверять банки

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает вводить риск-ориентированный подход к проведению инспекционных проверок банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Частью такого подхода является обновление рейтинговой системы CAMELS, в частности дополнение рейтинговых оценок компонентом Операционный риск и актуализация критериев оценок.

С момента утверждения обновленной оценки Национальным банком уже проведены проверки 50 банков.

CAMELS дает банкам и регулятору видение комплексной оценки, в ходе которой подлежат анализу все направления деятельности и существенные риски банка, а особое внимание уделяется корпоративному управлению и системам управления рисками и внутреннего контроля.

Результаты инспектирования по рейтинговой системе CAMELSO Национальный банк интегрирует в оценку SREP.

“Произошли изменения и в наших с банками коммуникациях, стало больше открытости и аргументированности с обеих сторон. Так, например, вводится практика обсуждения с банками результатов инспекционных проверок перед вынесением их на рассмотрение Комитета по вопросам надзора НБУ, и в случае необходимости банки имеют возможность высказать свою позицию на Комитете по вопросам надзора”, – отметил директор департамента выездных проверок банков НБУ Денис Новиков.

Также он сообщил, что в ходе инспектирования регулятор поддерживает постоянный диалог с руководством и сотрудниками банка.

По материалам НВ
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