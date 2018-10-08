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Во Львове разрешили эвакуировать авто за неправильную парковку

Во Львове разрешили эвакуировать авто за неправильную парковку

В четверг, 11 октября, во Львове окончательно утвердили порядок эвакуации автомобилей, которые припаркованы с нарушениями, и тарифы за это.

Депутаты Львовского горсовета поддержали нововведения на очередной сессии.

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Теперь во Львове специальные инспекторы уполномочены вызывать эвакуатор к неправильно припаркованным машинам. Инспектор в присутствии двух свидетелей должен составить акт осмотра и временного задержания автомобиля. После этого эвакуатор отбуксирует машину на штрафплощадку.

Автомобилист сможет вернуть ТС после оплаты штрафа, стоимости эвакуации и хранения автомобиля.

Стоимость эвакуации автомобилей зависит от веса:

  • до 2 тонн – 720 грн;
  • от 2 до 3 тонн – 840 грн;
  • свыше 3 тонн – 1080 грн.

За хранение автомобиля на штрафстоянке в течение первых семи суток владелец должен заплатить 144 грн, за каждый следующий день – 24 грн.

По материалам ТСН
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