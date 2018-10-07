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Сколько украинцы потратили на новые автомобили (инфографика)

Сколько украинцы потратили на новые автомобили (инфографика)

С начала года украинцы купили 58 тыс. новых автомобилей на $2 млрд.

Самый популярный бренд – японская Toyota. За 8 месяцев 2018 года зарегистрировали 8 тыс. авто компании.

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Далее в рейтинге любимых автопроизводителей – французский Renault и немецкий Volkswagen.

Больше всего украинцы покупают кроссоверы. Самый популярный – французского производства – Renault Duster. Приобрели более 2,3 тыс. машин. Далее в рейтинге – японская Toyota RAV4. На третьем месте – южнокорейская Kia Sportage.

С начала года зарегистрировали немало “люксовых” автомобилей: 2 Rolls Royce, 3 Aston Martin, 29 Bentley, 32 Maserati и более полутысячи Land Rover.

С начала нынешнего года больше всего автомобилей приобрели в столице – 23 тыс. машин. Их стоимость – более $700 млн. Средняя стоимость одного авто – $34 тыс.

Приобрели 36% авто с дизельными двигателями. Больше всего пользуются спросом такие машины в Киеве, Херсоне и на Закарпатье. В этих регионах доля дизельных авто составила 46%.

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По материалам Газета по-Украински
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