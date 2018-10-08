Госбюджет за 9 месяцев 2018 года выполнен на 99%, - Минфин

Доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2018 года выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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“Выполнение росписи за январь-сентябрь 2018 года составило 98,9%”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Минфине, основными причинами недовыполнения поступлений (7,7 млрд грн) стало недополучение дивидендов начисленных на акции – 9,8 млрд грн, акцизного налога – 6,6 млрд грн, средств, перечисляемых НБУ – 5,9 млрд грн; поступления от продажи конфиската – 4,2 млрд грн, НДС с ввезенных товаров – 4 млрд грн, рентной платы за пользование недрами – 3,7 млрд грн и ввозной пошлины – 1,3 млрд грн при одновременном перевыполнении собственных поступлений на 12,8 млрд грн, налога на прибыль предприятий – на 12,7 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом возмещения – на 1,3 млрд грн и налога и сбора с доходов физических лиц – на 0,9 млрд грн.

Больше всего средств в общий фонд государственного бюджета в январе-сентябре 2018 года поступило от уплаты НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (59,9 млрд грн, что на 12,8 млрд грн, или на 27,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года), НДС с ввезенных товаров (208,6 млрд грн, на 31,8 млрд грн, на 18%), налога на прибыль предприятий (74,4 млрд грн, на 26,1 млрд грн, что на 54,1%), налога и сбора на доходы физических лиц (65,6 млрд грн, на 12 млрд грн, 22,3%)

Расходы государственного бюджета за январь-сентябрь 2018 года составили 680,6 млрд грн и без учета расходов на обслуживание долга выросли на 23,1% (на 111,5 млрд грн).