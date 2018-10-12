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"Китай" как бренд оценен в $12.8 трлн

"Китай" как бренд оценен в $12.8 трлн

Национальный бренд “Китай” оценен международными экспертами в $12,8 трлн.

Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Brand Finance, на который ссылается sinorusfocus.

Стоимость национального бренда КНР за год возросла на 25%, он находится на втором месте в глобальном рейтинге, уступая лишь американскому, который оценили в $25,9 трлн.

По словам аналитиков Brand Finance, национальный бренд КНР стремительно укрепляется благодаря нескольким причинам. Это, в частности, “гарантированная правительством приверженность свободной торговле, открытости внешнему миру и защите прав интеллектуальной собственности, которые обеспечивают улучшение предпринимательской среды на перспективу”.

Важно и то, что Китай из “мировой фабрики” превращается в экономику, которая создает все больше глобальных брендов, таких как Huawei, Alibaba и другие, отметили в Brand Finance. Действительно, в последние годы произошел бурный рост китайского представительства в Топ-100 глобальных брендов.

По материалам Фокус
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