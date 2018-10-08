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Нафтогаз за девять месяцев обеспечил 16% доходов госбюджета (инфографика)

Нафтогаз за девять месяцев обеспечил 16% доходов госбюджета (инфографика)

НАК “Нафтогаз Украины” за январь-сентябрь оплатила в госбюджет около 95,7 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет около 16% общих доходов государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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“За девять месяцев 2018 года группа Нафтогаз оплатила в государственный бюджет около 95,7 млрд грн налогов и дивидендов”, – говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что поступления от группы составили около 16% общих доходов государственного бюджета в январе-сентябре 2018 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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