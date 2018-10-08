Суд утвердил мировое соглашение "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом"

В среду хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго” и НАК “Нафтогаз Украины”.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, предметом мирового соглашения между “Киевтеплоэнерго” и “Нафтогазом” являются долговые обязательства, имеющие источники для компенсации, например, задолженность потребителей. Штрафы, пени – списаны и не являются предметом урегулирования мирового соглашения.

“После получения определения суда коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” сможет заключить договоры на поставку газа и начать процесс возобновления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева”, – заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

“Условия мирового соглашения, которое было подписано сторонами – это условия компромисса. Они существенно отличаются от той ситуации, которую мы имели в мае этого года. В результате сложных переговоров и участия руководства правительства выделена субвенция на погашение разницы в тарифах”, – сказал Пантелеев.

“Это обязательства госбюджета перед теплоснабжающими предприятиями в сумме 729 млн гривеньн. На сегодня списаны штрафные санкции и пени, на чем мы, собственно, настаивали. Предметом соглашения являются только те долговые обязательства, которые имеют компенсатора”, – пояснил он.