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Apple займется созданием собственного бесплатного видеоконтента

Apple займется созданием собственного бесплатного видеоконтента

Корпорация Apple планирует последовать примеру Netflix и начать производство собственного видеоконтента, причем создаваемый Apple контент будет доступен бесплатно владельцам гаджетов, производимых компанией, включая iPhone, iPad и Apple TV.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал CNBC.

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Наряду с бесплатным контентом, созданным самой Apple, компания по-прежнему собирается создать и стриминговый сервис с платной подпиской: там будет транслироваться видеоконтент, получаемый от других компаний — о намерении Apple создать такой сервис сообщалось и ранее.

В Apple отказались комментировать информацию CNBC.

Ожидается, что стриминговый сервис будет запущен весной 2019 года, также сообщается, что Apple собирается потратить на собственный видеоконтент $1 млрд. Тем самым пока масштабы не сопоставимы с расходами на создание видеоконтента крупнейшего стримингового сервиса Netflix: он собирается потратить на это $8 млрд в следующем году.

По материалам Коммерсантъ
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