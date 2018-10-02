Apple запретила сторонним сервисам чинить MacBook Pro

Компания Apple внедрила новое фирменное ПО для диагностики ноутбуков MacBook Pro и моноблоков iMac Pro. Сервисы должны использовать его во время ремонта, иначе устройство становится неработоспособным, сообщает The Verge.

Без использования этого программного обеспечения сторонние ремонтные службы не смогут исправить MacBook Pro, которые страдают от проблем со сборкой дисплея, системной платы, клавиатуры и трекпада. Компьютер будет работать лишь после того, как авторизованный поставщик услуг запустит инструмент Apple Service Toolkit 2.

Всё дело в чипе Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave, который обеспечивает дополнительный уровень защиты. Если сторонний ремонтный сервис возьмётся за ноутбук или десктоп с таким чипом, то не сможет завершить ремонт и компьютер останется в нерабочем состоянии. Фирменное ПО имеется только в магазинах Apple и авторизованных сервис-центрах.

Подобные меры американской компании стали очередным поводом для заявлений о том, что производители электроники затрудняют ремонт устройств для того, чтобы жестко контролировать рынок ремонта и поощрять покупку новых устройств.