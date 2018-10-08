Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 220 0

В Украине за полгода закрылось 680 банковских отделений

В Украине за полгода закрылось 680 банковских отделений

На 1 октября 2018 года в Украине насчитывалось 8 тыс. 760 банковских отделений. Тогда как на 1 июля их число было 9 тыс. 128, а на 1 апреля – 9 тыс. 440 отделений.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также: В ФГВФЛ рассказали, сколько банков признаны банкротами с 2012 года

Отмечается, что больше всего с апреля по октябрь закрылось отделений в Ощадбанка – 383 отделений, Приватбанка – 177 отделений, Укрсоцбанка – 65 отделений.

В то же время наибольший прирост по количеству отделений показали: Укрстройинвестбанк – 7 отделений, А-Банк – 5 отделений, Укргазбанк – 4 отделения.

Крупнейшей региональной сетью в Украине владеют: Ощадбанк – 2 744 отделений, Приватбанк – 2 тыс. 38, “Райффайзен Банк Аваль” – 503, УкрСиббанк – 310 и Альфа-банк (Украина) – 250 отделений.

Сообщалось, что во втором квартале практически все банки сократили сеть подразделений в целом на 312 отделений – до 9 128. Исключением стали иностранные финансовые учреждения.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина