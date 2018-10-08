Порошенко утвердил делегацию на переговоры в рамках ВТО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав делегации во главе с первым вице-премьером, министром экономики Степаном Кубивым для участия в переговорах в рамках Всемирной торговой организации.

Соответствующий указ №308/2018 опубликован на сайте главы государства.

“Создать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной торговой организации”, – говорится в документе.

Главой делегации Президент назначил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Кроме него в состав делегации вошли 17 чиновников из различных министерств и госструктур.

Глава государства также уполномочил Кубива на подписание протоколов и других документов по результатам двусторонних переговоров с государствами и отдельными таможенными территориями, вступающими во Всемирную торговую организацию.