Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 25 0

Порошенко утвердил делегацию на переговоры в рамках ВТО

Порошенко утвердил делегацию на переговоры в рамках ВТО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав делегации во главе с первым вице-премьером, министром экономики Степаном Кубивым для участия в переговорах в рамках Всемирной торговой организации.

Соответствующий указ №308/2018 опубликован на сайте главы государства.

“Создать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной торговой организации”, – говорится в документе.

Главой делегации Президент назначил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Кроме него в состав делегации вошли 17 чиновников из различных министерств и госструктур.

Глава государства также уполномочил Кубива на подписание протоколов и других документов по результатам двусторонних переговоров с государствами и отдельными таможенными территориями, вступающими во Всемирную торговую организацию.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина