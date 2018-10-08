Квартальная выручка Acer выросла почти на 8%

По заведенной у тайваньских вендоров традиции, производитель компьютерной электроники Acer отчитался о выручке в минувшем месяце и подвел предварительные итоги третьего квартала 2018 года.

В сентябре продажи у Acer увеличились на 2,5% в помесячном и на столько же в годовом исчислении, достигнув 22,92 млрд тайваньских долларов (739 млн долларов США). В результате выручка в III четверти 2018 года составила 65,33 млрд тайваньских долларов (2,11 млрд американских), что на 7,8% выше прошлогоднего результата. В поквартальном исчислении продажи подскочили почти на 12%.

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Среди факторов, обеспечивших подъем, в компании назвали уверенные поставки игровых систем и хромбуков.

В частности, в рамках геймерской линейки, в которую входят ноутбуки, настольные ПК и мониторы для любителей компьютерных игр, компания зарегистрировала рост на 93% по итогам девятимесячного периода с января по сентябрь 2018 года. Если рассматривать только результаты III квартала, то годовая прибавка равна 74%.

Что касается хромбуков, то в этой категории темпы роста с начала 2018 года составляют 30%, а в июле-сентябре – 49%, сообщается в пресс-релизе.

Проанализировав предварительные данные о выручке с географической точки зрения, в Acer выяснили, что продажи в годовом исчислении выросли в Северной и Латинской Америке, странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка, а также в Паназиатско-тихоокеанском регионе). Самый существенный прогресс в плане продаж в период с января по сентябрь 2018 года отмечен в США, России и Юго-Восточной Азии.