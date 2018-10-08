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Кабмин может отложить повышение цены на газ

Кабмин может отложить повышение цены на газ

Правительство может продлить действие специального обязательства о льготных условиях продажи газа населению.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире.

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“Поскольку еще продолжаются переговоры, возможно, нам придется еще какие-то дополнения вносить в это постановление, усиливать социальную защиту людей. Все зависит от того, на какие решения мы выйдем во время переговорного процесса с международными партнерами. Если до этого времени не будет достигнута договоренность, то не исключаю, что могут и дальше продлить специальные обязательства”, – сказал Рева.

По материалам Газета по-Украински
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