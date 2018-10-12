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Китай способен уничтожить Bitcoin – исследование

Китай способен уничтожить Bitcoin – исследование

Группа ученых из Принстонского университета и Флоридского международного университета Бен Кайзер, Мирейя Хурадо и Алекс Леджер опубликовали исследование под названием “Надвигающаяся угроза Китая: анализ китайского влияния на биткоин”, пишет Сегодня.

В нем говорится, что правительство Китая в настоящее время обладает достаточными инструментами и ресурсами, чтобы существенно изменить или даже уничтожить первую криптовалюту. Исследователи отмечают, что один из ключевых факторов, благодаря которым у правительства появилась возможность заметно повлиять на первую криптовалюту — существенная концентрация майнеров и вычислительных мощностей на территории КНР.

“Майнинг биткоина стал крайне централизованным благодаря развитию специализированных устройств. Как результат, майнеры стали объединяться в крупные пулы: консорциумы, работающие сообща и рас пределяющие прибыль. По состоянию на июнь 2018 года, более 80% майнинговых мощностей приходится на шесть пулов, пять из которых управляются лицами или организациями, находящимися в Китае”, — говорится в документе.

Также исследователи отмечают, что если бы такая концентрация ресурсов происходила в стране с открытой экономикой, предсказуемым законодательством и прозрачной политикой, это не вызывало бы серьезных опасений. Однако правительство КНР играет значительную роль в управлении экономикой, по сравнению с западными странами, и во многом мотивируется идеологией.

“Правительство КНР управляет доступом к информации и интернету для своих граждан, обладая мощными инструментами, способными заставить подчиняться государственному диктату”, — отмечают авторы исследования.

Также в документе перечислены четыре основные категории методов, при помощи которых власти КНР могут потенциально влиять на биткоин:

  • саботаж конкурирующих майнеров
  • подрыв консенсуса (дестабилизация)
  • деанонимизация
  • цензура.

“Мотивы для потенциальных атак могут быть как идеологическими, так и финансовыми”, — подчеркивают исследователи.

По материалам Сегодня
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