Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 71 0

Современные амбулатории в селах: названы области-лидеры

Современные амбулатории в селах: названы области-лидеры

Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская области и Волынь активно строят амбулатории.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Читайте также: Минрегион снял ограничения на проектирование в жилых домах лифтов к подземному паркингу

“Есть 35 проектов, которые очень активно продвигаются, и 5 областей, которые очень быстро в этом направлении работают. Они не только начали строительство (амбулаторий и ФАПов – ред.), а уже начали отделочные работы. Это Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская области, кроме того, Волынь движется очень активно”, – отметил Зубко.

Он также добавил: “Нам очень важно показать, что все в равных условиях, все в равном финансировании, все одновременно запускают проекты. Кто-то начал об этом раньше думать, двигаться, принимать земельные участки, получать технические требования к проектной документации. Нам главное, чтобы это укладывалось в сметную стоимость, которая соответствует средним требованиям. Мы смотрели, что это абсолютно возможно – на уровне 25 тыс./кв. м. построить современную энергоэффективную амбулаторию. Поэтому сейчас идет строительство”.

По словам Зубко, в эту стоимость входит одноэтажное здание, в котором есть автономное отопление, водоснабжение, благоустройство, уже стоит медицинское оборудование и кондиционирование.

“То есть, это не просто голые стены, о которых иногда идет речь, когда вы покупаете жилье. Это вопрос с оборудованием, меблировкой, обеспечением инженерными системами”, – добавляет вице-премьер.

В то же время, он отметил: до сих пор есть области-аутсайдеры, которые только ищут земельные участки.

По материалам 5 канал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина