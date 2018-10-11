Современные амбулатории в селах: названы области-лидеры

Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская области и Волынь активно строят амбулатории.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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“Есть 35 проектов, которые очень активно продвигаются, и 5 областей, которые очень быстро в этом направлении работают. Они не только начали строительство (амбулаторий и ФАПов – ред.), а уже начали отделочные работы. Это Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская области, кроме того, Волынь движется очень активно”, – отметил Зубко.

Он также добавил: “Нам очень важно показать, что все в равных условиях, все в равном финансировании, все одновременно запускают проекты. Кто-то начал об этом раньше думать, двигаться, принимать земельные участки, получать технические требования к проектной документации. Нам главное, чтобы это укладывалось в сметную стоимость, которая соответствует средним требованиям. Мы смотрели, что это абсолютно возможно – на уровне 25 тыс./кв. м. построить современную энергоэффективную амбулаторию. Поэтому сейчас идет строительство”.

По словам Зубко, в эту стоимость входит одноэтажное здание, в котором есть автономное отопление, водоснабжение, благоустройство, уже стоит медицинское оборудование и кондиционирование.

“То есть, это не просто голые стены, о которых иногда идет речь, когда вы покупаете жилье. Это вопрос с оборудованием, меблировкой, обеспечением инженерными системами”, – добавляет вице-премьер.

В то же время, он отметил: до сих пор есть области-аутсайдеры, которые только ищут земельные участки.