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Индия приступила к строительству первого завода по производству биотоплива

Индия приступила к строительству первого завода по производству биотоплива

Компания Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) объявила, что приступает к строительству предприятия по производству биотоплива.

Оно относится ко второму поколению биотопливных заводов, и будет сдано в эксплуатацию к 2020 году.

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«Это первый завод в стране, на котором этанол будет производиться из рисовой соломы … Он будет смешиваться с бензином и использоваться в качестве топлива», — заявил генеральный директор BPCL Санджиб Паул.

Строительство завода осуществляется в рамках реализации правительственной программы по увеличению доли биотоплива на заправках до 20% к 2030 году. На данный момент из-за дефицита этанола этот показатель не превышает 4%. Новое предприятие поможет увеличить производство «топливного спирта» из сельскохозяйственных отходов, годовая масса которых оценивается в 120–160 млн т.

BPCL ожидает, что фермеры из соседних районов «продадут сельскохозяйственные отходы на завод, который будет использовать в качестве сырья рисовую солому из близлежащих мест».

В краткосрочной перспективе BPCL планирует построить еще два биотопливных завода.

По материалам enkorr
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